Арест советника Хабирова, взрыв котельной и жалобы спортсменок на гостиницу в Уфе

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Руслан Казыханов, советник Хабирова по науке, был обвинен в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба следственного управления. Месяц назад в офисе Евразийского научного образовательного центра (ЕНОЦ), где он занимает должность ответственного секретаря, прошли обыски. Второй особый отдел следственного управления считает, что гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан (АНО „Центр науки РБ“) Руслан Казыханов является виновным в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничестве в особо крупном размере.
В Учалинском районе Башкирии произошел взрыв в котельной, об этом сообщил глава местной администрации Руслан Гилязетдинов. Инцидент произошел сегодня в котельной, которая обслуживает детский сад и сельскую врачебную амбулаторию в селе Сафарово. Оба учреждения находились в одном здании. В результате взрыва произошло обрушение шлакоблочного пристроя, где находилось сооружение. В момент взрыва в детском саду не было детей. Однако работа детского сада и фельдшерского акушерского пункта временно приостановлена до решения проблемы с теплоснабжением. Из трех человек, находившихся в лечебном учреждении, никто не пострадал.
В telegram-канале GERGONOSKUDISKA, российские биатлонистки опубликовали ролик, в котором подробно рассказали о неприемлемых условиях проживания в уфимской гостинице. В видео спортсменки выразили свое недовольство состоянием санузла, показав на кадрах неубранность и отсутствие даже минимальных удобств, таких как занавеска для душа или крышка унитаза. Также спортсмены были возмущены пылью и грязью в номере отеля. В ответ на эти жалобы, главный тренер биатлонной команды Башкирии, Виктор Никитин, решил, что биатлонистка Наталья Гербулова пытается привлечь внимание к себе. Ситуацию также прокомментировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что спортсменкам был дан выбор в каком отели проживать. Тем, кто остался на стадионе, пришлось принять его текущие условия, хотя были оперативно устранены некоторые недостатки после жалоб.
В Уфе перед судом предстала 18-летняя девушка, подозреваемая в планировании нападения на образовательное учреждение. Подозрения возникли после обнаружения публикаций в ее профиле, выражающих симпатию к трагедии Колумбайн* и защиту нападений на школы. Также были обнаружены ее участие в экстремистских сообществах и попытки влиять на мнение сверстников. Антипатия к бывшим школьным товарищам стала причиной планирования стрельбы. В ходе обысков в доме экс-ученицы были обнаружены записи, отражающие ее размышления о трагедии в Колумбайне*, агитационные материалы с пропагандой насилия и подробные чертежи предполагаемой атаки на образовательное заведение.
Родители учеников школы №45 в Уфе пожаловались на холодные кабинеты. По их словам, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Также, по словам родителей, администрация школы никак не реагирует на сложившуюся ситуацию и игнорирует звонки. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Уфы, сообщив, что в помещениях школы был проведен замер температуры, результаты которого показали, что температурный режим в классах образовательного учреждения соответствует установленным нормам СанПин.
* — движение запрещено в РФ