Арест советника Хабирова, взрыв котельной и жалобы спортсменок на гостиницу в Уфе

В telegram-канале GERGONOSKUDISKA, российские биатлонистки опубликовали ролик, в котором подробно рассказали о неприемлемых условиях проживания в уфимской гостинице. В видео спортсменки выразили свое недовольство состоянием санузла, показав на кадрах неубранность и отсутствие даже минимальных удобств, таких как занавеска для душа или крышка унитаза. Также спортсмены были возмущены пылью и грязью в номере отеля. В ответ на эти жалобы, главный тренер биатлонной команды Башкирии, Виктор Никитин, решил, что биатлонистка Наталья Гербулова пытается привлечь внимание к себе. Ситуацию также прокомментировал известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что спортсменкам был дан выбор в каком отели проживать. Тем, кто остался на стадионе, пришлось принять его текущие условия, хотя были оперативно устранены некоторые недостатки после жалоб.