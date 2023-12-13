17 тысяч жителей Сахалина и Курил улучшили финансовое положение с поддержкой властей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Индивидуальная работа с каждой семьей, которой нужна помощь, — правило, которое ввел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На встрече с депутатами регионального парламента он рассказал о достижениях в работе с населением за 5 лет. Наряду с социальной политикой правительство активно улучшает продовольственную безопасность Сахалина и Курил.
Губернатор провел уже несколько сотен личных приемов островитян, особенно нуждающихся в помощи. Это многодетные и неполные семьи, а также люди с ограничениями по здоровью.
«Мы помогаем родителям найти работу, решить вопрос с жильем, устроить детей в удобные школы и детские сады. Изучаем каждую жизненную ситуацию и находим решение. Недавно выяснилось, что инвалиды больше всего страдают от нехватки технических средств реабилитации. Это коляски, протезы и множество других вещей, призванных облегчить жизнь», — рассказал Валерий Лимаренко.
При поддержке нового руководства СФР в Сахалинской области упростили процесс оформления инвалидности и получения средств реабилитации. Если в 2019 году в регионе инвалиды получили 1390 ТСР, то в 2023-м — уже 7640 — в 5 раз больше. На 2024 год губернатор поставил еще более важную задачу: оперативно и на 100% обеспечить нуждающихся средствами реабилитации.
Более чем в 4 раза (с 7 до 30 тысяч) выросло число участников проекта «Сахалинское долголетие». Людям старшего возраста этот проект дает возможность бесплатно посещать спортивные, оздоровительные и культурные мероприятия, жить активной жизнью и общаться со сверстниками. С 2,5 до 74 тысяч увеличилось число участников проекта «Забота 65+», благодаря которому адресную помощь получают одинокие пенсионеры. Кроме того, благодаря мерам социальной поддержки сахалинцы и курильчане решают квартирный вопрос. За 5 лет жилье благодаря адресным выплатам приобрели более 1600 многодетных семей и более 800 инвалидов. Всего на островах действуют более 200 мер социальной поддержки — ими пользуется каждый второй житель Сахалина и Курил.
«В социальной сфере губернатор и его команда проделали огромную работу. Самое главное: несмотря на все сложности, меры поддержки не только не сокращаются, но и увеличиваются», — отметил депутат Сахалинской областной Думы Вадим Полицинский.
Один из самых насущных вопросов для островитян — цены на продукты. Чтобы социально значимые товары оставались доступными, на Сахалине и Курилах развивается торговая сеть экономформата. Наценка в ней в среднем вдвое ниже, чем в обычных розничных магазинах. За 5 лет сеть расширилась почти на 30%: сегодня в ней более 770 торговых точек во всех муниципалитетах области.
Также по инициативе губернатора в регионе стартовал проект, благодаря которому люди могут приобретать свежевыловленную рыбу по сниженным ценам напрямую от добывающих компаний. В 2022 году жители области приобрели около 500 тонн даров моря. В 2023 году запланирован рост до 1000 тонн, а в 2024 году — до 1500 тонн. Заместитель председателя постоянного комитета регионального парламента по экономическому развитию Юрий Выголов отметил, что сдерживать рост цен на продукты позволяет развитие местного производства и поддержка сахалинских сельхозпроизводителей.
«Мы можем не переживать за наличие на прилавках молочной и мясной продукции, овощей, яиц, хлеба, а самое главное — морепродуктов. Конечно, в регионе есть задачи, которые требуют особого внимания губернатора. По каждому направлению уже ведется работа. Я много лет наблюдаю за тем, как меняется обстановка с доступностью продуктов питания, и за тем, как руководители справляются с этой непростой задачей в разные времена. И хочу отметить, что под руководством Валерия Лимаренко сахалинцы и курильне могут быть уверенны в стабильном обеспечении продовольствием», — считает депутат областной Думы Юрий Выголов.
Также на Сахалине впервые запустили производство широкого ассортимента сыров. Молокозавод в Поронайске начал выпускать мороженое. В Ногликах впервые открыли цех переработки мясной продукции. В 2024 году в Южно-Сахалинске запустят агропромышленный парк, который позволит сохранять овощную продукцию свежей и качественной.