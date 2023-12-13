«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Повышение цен на куриные яйца вызвало ожесточенную реакцию в обществе. За ноябрь они продолжали расти, и в начале декабря ситуация не изменилась. Чтобы узнать за какую сумму сейчас реально купить куриные яйца, мы рассчитали среднюю стоимость продукта с помощью онлайн-сервиса по покупке продуктов в крупнейших супермаркетах Башкортостана.
Проведенное исследование показало, что средняя стоимость десятка яиц в маркетплейсах по покупке продуктах во всех крупнейших торговых сетях города составляет 128 рублей.
Отметим, что Цены на куриные яйца подскочили не только в Башкирии. Так, нижегородцы заметили, что на Канавинском рынке стоимость десятка составляет 300 рублей. А некоторые магазины в России и вовсе, начали продавать яйца поштучно.
За одно яйцо в Оренбурге, Новосибирске и Крыму просят 20 рублей. Также, мы заметили, что магазины в Башкирии тоже начали продавать яйца поштучно. Например, на популярном маркетплейсе по покупке продуктах, мы заметили, что одно яйцо можно приобрести за 14 рублей
Ранее Mkset сообщал, что Россельхознадзор разрешил завозить яйца из Турции. Так, с 8 декабря в Россию разрешён ввозить столовые яйца турецких производителей. Речь идёт о 17 предприятиях, до этого аналогичное разрешение получили 4 турецких фабрики.