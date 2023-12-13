«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается

Повышение цен на куриные яйца вызвало ожесточенную реакцию в обществе. За ноябрь они продолжали расти, и в начале декабря ситуация не изменилась. Чтобы узнать за какую сумму сейчас реально купить куриные яйца, мы рассчитали среднюю стоимость продукта с помощью онлайн-сервиса по покупке продуктов в крупнейших супермаркетах Башкортостана.