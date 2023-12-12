Жители Уфы обратились к Путину и Бастрыкину из-за застройщиков

Также в пресс-службе администрации рассказали, что вышеуказанные дома ранее были признаны непригодными для постоянного проживания и включены в программы расселения. Но некоторые собственники подали в суд на муниципалитет, поэтому жилые дома № 54/7 и № 54/9 по улице Электрификации были исключены из адресных региональных программ. Расселение домов было прекращено. В 2018 году жилой дом № 54/9 по улице Электрификации снова признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день не расселенными остались шесть жилых помещений.