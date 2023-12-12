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Жители Уфы записали обращение к Путину из-за карстовых пустот и застройщиков

Жители Уфы обратились к Путину и Бастрыкину из-за застройщиков

12 декабря 2023, 11:03
Фото: 1MI

Жители Уфы записали обращение к Путину из-за карстовых пустот и застройщиков

Граждане недовольны количеством социальной инфраструктуры и опасаются из-за возможной застройки.

Жители Уфы написали обращение в приёмную председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они просят обратить внимание на активную застройку в республике.

От имени граждан комментарий в приёмную главы следкома в соцсети «ВКонтакте» написала Татьяна Г. — председатель совета собственников дома ул. Комсомольская, 21/1. Ранее мы рассказывали о том, как жители дома борются с «Уфаводоканалом» — на протяжении нескольких дней подвал дома затапливался нечистотами и водой, а в квартирах отсутствовало водоснабжение. В дело пришлось вмешаться чиновникам, а Госжилинспекция выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону.

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Скверы и парки вместо аварийных домов и высоток

В этот раз причиной возмущения граждан стала неизвестность о будущем двора и территории возле дома. По мнению жильцов, «Уфа активно застраивается, сносятся или уплотняются леса, прогулочные зоны, парки, социальные объекты». При этом, отмечают авторы обращения, дети вынуждены ходить в переполненные школы, так как нужная инфраструктура не возводится.

— В нашем районе нет парка и сквера. Дюди собирали подписи и писали обращения во все инстанции [для] организации парка или сквера на месте расселенных домов.

Дело в том, что по соседству с Комсомольской 21/1 расположены по адресам Электрификации, 54/9 и Электрификации, 54/7, по мнению мэрии подлежащие сносу. Иногда там происходят пожары. Жители ближайших кварталов опасаются, что после их сноса появятся высотки. Авторы пишут, что «место готовят под очередную застройку». А новые дома, по их мнению, способны будут навредить устойчивости почвы под имеющими домами.

— Уфа стоит на карстовых пустотах и галереях. Наш дом стоит без свай, на бетонной подушке, так как под нами — подземное озеро, в которое впадает 3 подземных реки.

Также жители обратились к президенту России. Татьяна Г. высказалась о том, что их двор благоустроен по программе «Башкирские дворики», а также о планах жильцов на месте снесённых домов обустроить сквер. Авторы опасаются, что на месте снесённых аварийных домов построят 35-этажки.

Мы обратились к властям Уфы о планах на территорию, ограниченную улицей Электрификации (дома № 54/7, 54/9, 12/4, 54/2), улицей Комсомольской (дома № 23/3, 21/1), территорией детского сада №127 (ул. Комсомольская, д. 17/2 / ул. Железняцкая, д. 35).
В мэрии заявили, что на данную местность пока что нет документации по планировке.

— Сейчас проводится анализ территории, в границах которой расположены многоквартирные дома по улице Электрификации, 54/9 и 54/7, с целью возможности развития данной территории с применением механизма комплексного развития.

В случае принятия решения о комплексном развитии территории аварийные дома будут подлежать сносу.

Также в пресс-службе администрации рассказали, что вышеуказанные дома ранее были признаны непригодными для постоянного проживания и включены в программы расселения. Но некоторые собственники подали в суд на муниципалитет, поэтому жилые дома № 54/7 и № 54/9 по улице Электрификации были исключены из адресных региональных программ. Расселение домов было прекращено. В 2018 году жилой дом № 54/9 по улице Электрификации снова признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день не расселенными остались шесть жилых помещений.

Менее месяца назад жители другого уфимского микрорайона обратились к Путину из-за недовольства градостроительной политикой.

#Общество#Город#Видео#Уфа#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Александр Бастрыкин#Идэль Гумеров#Бастрыкин
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