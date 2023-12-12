В Уфе произошло очередное аварийное отключение электричества

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Жители Нагаево под Уфой остались без света. Причина — авария.
Вчера на оперативном совещании правительства Башкирии стало известно, что из-за плановых и аварийных отключений без электричества остались более 10 тысяч человек.
Аварийное отключение подтвердили в администрации Октябрьского района. По информации пресс-службы, оно произошло из-за перегрузки автомата. Работники ГУП РЭС проводят восстановительные работы.
В предприятии заявили, что электроснабжение восстановлено.
Ранее власти Октябрьского района Уфы предупреждали жителей о возможных перебоях в электричестве из-за морозов и призвали их меньше пользоваться электроэнергией.