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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Уфе произошло очередное аварийное отключение электричества

12 декабря 2023, 15:25

Под Уфой люди снова остались без электроэнергии

Перебои коснулись нескольких улиц.

Жители Нагаево под Уфой остались без света. Причина — авария.

Вчера на оперативном совещании правительства Башкирии стало известно, что из-за плановых и аварийных отключений без электричества остались более 10 тысяч человек.

Аварийное отключение подтвердили в администрации Октябрьского района. По информации пресс-службы, оно произошло из-за перегрузки автомата. Работники ГУП РЭС проводят восстановительные работы.

В предприятии заявили, что электроснабжение восстановлено.

Ранее власти Октябрьского района Уфы предупреждали жителей о возможных перебоях в электричестве из-за морозов и призвали их меньше пользоваться электроэнергией.

#Уфа#Отключение электричества#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Октябрьский район#Нагаево
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