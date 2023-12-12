В Уфе молодой парень убил незваного гостя в попытке защитить свою мать

По версии следствия, в ночь на 19 сентября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома своей матери. В это время он услышал, что в квартире его матери находится 56-летний мужчина, который в последнее время вел себя навязчиво. Он часто заходил к ней, просил деньги и вступал в конфликты. В результате возникшего конфликта, подозреваемый вытолкал назойливого знакомого на улицу и нанес ему удары руками, ногами и даже ведром, что привело к его немедленной смерти на месте происшествия. После содеянного нападавший исчез с места преступления, однако позже вернулся за забытой курткой и был схвачен правоохранительными органами.