mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

24-летний уфимец обвиняется в убийстве назойливого знакомого своей матери

В Уфе молодой парень убил незваного гостя в попытке защитить свою мать

12 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

24-летний уфимец обвиняется в убийстве назойливого знакомого своей матери

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по РБ.

Следственным отделом по Кировскому району г. Уфа следственного управления СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Уфа по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 19 сентября 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома своей матери. В это время он услышал, что в квартире его матери находится 56-летний мужчина, который в последнее время вел себя навязчиво. Он часто заходил к ней, просил деньги и вступал в конфликты. В результате возникшего конфликта, подозреваемый вытолкал назойливого знакомого на улицу и нанес ему удары руками, ногами и даже ведром, что привело к его немедленной смерти на месте происшествия. После содеянного нападавший исчез с места преступления, однако позже вернулся за забытой курткой и был схвачен правоохранительными органами.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд
Сегодня, 06:35
Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц
Сегодня, 06:14
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 08:47
Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12