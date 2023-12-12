Торгово-промышленная палата провела акцию, посвященную Дню борьбы с коррупцией

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По случаю международного Дня борьбы с коррупцией Торгово-промышленная палата России провела ежегодную всероссийскую интерактивную акцию.
По мнению более 40% опрошенных предпринимателей, коррупция становится возможной по причине недостаточно строгого контроля за действиями чиновников, их доходами и расходами.
«Первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы, которая готовится. У нас на сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что снижение коррупции можно обеспечить путем развития цифровых подходов и профилактической работы в органах власти.
«С 1 марта 2023 года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений. И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти», — отметил Котяков. Он добавил, что речь идет о региональном и муниципальном уровне, а также о подведомственной Минтруда сети учреждений.
Вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова раскрыла итоги 11-го этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции», участниками которого стали около 40 тысяч предпринимателей из восьми федеральных округов страны.
«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%», — добавила Дыбова. Она указала, что с учетом того, что в самом начале было 22%, текущую динамику можно назвать достаточно серьезной.
С другой стороны, по словам Елены Дыбовой, число предпринимателей, которые по-прежнему сталкиваются с коррупцией в той или иной мере, достаточно большое — около 12%. Контрольно-надзорная деятельность оценивается как наиболее коррупционная, подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что в рамках акции для студентов юридических факультетов российских вузов провели диктант на знание антикоррупционного законодательства и политики.