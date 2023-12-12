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Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Торгово-промышленная палата провела акцию, посвященную Дню борьбы с коррупцией

Торгово-промышленная палата провела акцию, посвященную Дню борьбы с коррупцией

12 декабря 2023, 07:05
Фото: Фрагмент видео
По данным МВФ, коррупция является причиной ежегодного вывода из мировой экономики около двух триллионов долларов. Ущерб, причиненный России коррупционными преступлениями, за последние два года превысил 100 млрд рублей. Такие показатели приводит Генпрокуратура.

По случаю международного Дня борьбы с коррупцией Торгово-промышленная палата России провела ежегодную всероссийскую интерактивную акцию.

По мнению более 40% опрошенных предпринимателей, коррупция становится возможной по причине недостаточно строгого контроля за действиями чиновников, их доходами и расходами.

«Первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы, которая готовится. У нас на сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что снижение коррупции можно обеспечить путем развития цифровых подходов и профилактической работы в органах власти.

«С 1 марта 2023 года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений. И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти», — отметил Котяков. Он добавил, что речь идет о региональном и муниципальном уровне, а также о подведомственной Минтруда сети учреждений.

Вице-президент российской Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова раскрыла итоги 11-го этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции», участниками которого стали около 40 тысяч предпринимателей из восьми федеральных округов страны.

«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%», — добавила Дыбова. Она указала, что с учетом того, что в самом начале было 22%, текущую динамику можно назвать достаточно серьезной.

С другой стороны, по словам Елены Дыбовой, число предпринимателей, которые по-прежнему сталкиваются с коррупцией в той или иной мере, достаточно большое — около 12%. Контрольно-надзорная деятельность оценивается как наиболее коррупционная, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в рамках акции для студентов юридических факультетов российских вузов провели диктант на знание антикоррупционного законодательства и политики.

#Общество
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