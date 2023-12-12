Торгово-промышленная палата провела акцию, посвященную Дню борьбы с коррупцией

«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%», — добавила Дыбова. Она указала, что с учетом того, что в самом начале было 22%, текущую динамику можно назвать достаточно серьезной.