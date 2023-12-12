Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В этом году 150 учителей, работающих в сельской местности, получат гранты в размере 690 тысяч рублей. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров уже подписал соответствующее постановление.
С момента запуска в середине 2019 года, программа предоставления грантов для молодых учителей демонстрирует растущую активность: если в Уфе с 1 июля того же года выделили средства 100 педагогов, то в следующем году число получателей увеличилось до 150. Однако в последующие два года наблюдалось сокращение: 100 грантов в 2021 и всего 25 в 2022 году. Начиная с текущего года, будет учреждено 150 ежегодных грантов.
По информации, опубликованной на портале правовой информации РБ, гранты в этом году получат педагоги практически со всех районов Башкирии. В их число входят учителя начальных классов, а также предметники.