Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей

С момента запуска в середине 2019 года, программа предоставления грантов для молодых учителей демонстрирует растущую активность: если в Уфе с 1 июля того же года выделили средства 100 педагогов, то в следующем году число получателей увеличилось до 150. Однако в последующие два года наблюдалось сокращение: 100 грантов в 2021 и всего 25 в 2022 году. Начиная с текущего года, будет учреждено 150 ежегодных грантов.