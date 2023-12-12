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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:45

Специалист назвал неоченвидные симптомы рака головного мозга

Специалист назвал неоченвидные симптомы рака головного мозга

12 декабря 2023, 05:42
Фото: Midjourney
Развитие рака головного мозга далеко не всегда начинается с ярко выраженных признаков.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта в области онкологии, к. м. н. Евгения Черемушкина, неочевидными симптомами раковой опухоли мозга являются ухудшение зрения, головокружения и головные боли.

Как правило, при этом заболевании у человека часто болит голова. Боль возникает или усиливается в стрессовых ситуациях или при физическом напряжении. Кроме этого, развивающаяся опухоль может повлечь за собой проблемы с памятью и концентрацией внимания. Еще один характерный признак — быстрая утомляемость, возникающая даже на фоне минимальных нагрузок, отметил Черемушкин.

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