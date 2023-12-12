Специалист назвал неоченвидные симптомы рака головного мозга

Как правило, при этом заболевании у человека часто болит голова. Боль возникает или усиливается в стрессовых ситуациях или при физическом напряжении. Кроме этого, развивающаяся опухоль может повлечь за собой проблемы с памятью и концентрацией внимания. Еще один характерный признак — быстрая утомляемость, возникающая даже на фоне минимальных нагрузок, отметил Черемушкин.