Школьникам Сахалина сказали: «Выбери свое будущее»

— «Выбери свое будущее» — проект, который может полноценно заработать только в том случае, если вокруг него будут консолидированы силы всех образовательных организаций общего и среднего образования, — отметила ведущий специалист Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Надежда Морозова. — Для создания такой единой и продуманной схемы действий мы провели сессию для директоров школ и колледжей по формированию планов реализации стратегического проекта по профориентации школьников 6-11-х классов.