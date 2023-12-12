Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Жители дома Комсомольская, 21/1 возмущены точечной застройкой в Уфе. По их словам, строительное лобби планирует «воткнуть» высотки на месте сталинок, которые мэрия хочет снести. А граждане хотели бы видеть на их месте сквер. Не хватает и инфраструктуры в виде школ и детских садов.
Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%, хоть и отстаёт от общероссийской. Сильнее всего дорожают яйца, огурцы и помидоры. Но ещё сильнее подорожали непродовольственные товары.
Температурный рекорд продержался 46 лет, но в ночь на 12 декабря он пал. В Уфе обновился исторический минимум, но в северных районах Башкирии морозы ещё не готовы отступать.
Губернатор Хабиров внезапно озаботился транспортной ситуации — ему доложили, что из 1600 автобусов на рейсы выезжают только 1000. Проблемы, которые придётся увидеть сотрудникам минтранса, обсудят на совещании «Транспортный час». Жители Уфы, тем временем, продолжают выражать недовольство.