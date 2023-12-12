Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд

Жители дома Комсомольская, 21/1 возмущены точечной застройкой в Уфе. По их словам, строительное лобби планирует «воткнуть» высотки на месте сталинок, которые мэрия хочет снести. А граждане хотели бы видеть на их месте сквер. Не хватает и инфраструктуры в виде школ и детских садов.