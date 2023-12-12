mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд

Рост цен на яйца, обращение жителей Уфы к Путину и температурный рекорд

12 декабря 2023, 16:55
Фото: 1MI
Главные события 12 декабря — в дайджесте Mkset.ru

Жители дома Комсомольская, 21/1 возмущены точечной застройкой в Уфе. По их словам, строительное лобби планирует «воткнуть» высотки на месте сталинок, которые мэрия хочет снести. А граждане хотели бы видеть на их месте сквер. Не хватает и инфраструктуры в виде школ и детских садов.

Инфляция в Башкирии приблизилась к 7%, хоть и отстаёт от общероссийской. Сильнее всего дорожают яйца, огурцы и помидоры. Но ещё сильнее подорожали непродовольственные товары.

Температурный рекорд продержался 46 лет, но в ночь на 12 декабря он пал. В Уфе обновился исторический минимум, но в северных районах Башкирии морозы ещё не готовы отступать.

Губернатор Хабиров внезапно озаботился транспортной ситуации — ему доложили, что из 1600 автобусов на рейсы выезжают только 1000. Проблемы, которые придётся увидеть сотрудникам минтранса, обсудят на совещании «Транспортный час». Жители Уфы, тем временем, продолжают выражать недовольство.

#Общество#Экономика#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Мороз#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд
Сегодня, 06:35
Не яйцами едиными. Как изменились цены в Башкирии за месяц
Сегодня, 06:14
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Сегодня, 08:47
Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей
Сегодня, 07:06
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12