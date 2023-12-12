Продукты «Башнефти» признаны лучшими в России

Напомним, нефтехимическое направление, представленное в структуре «Башнефти» заводами «Уфаоргсинтез» и «Башнефть-Уфанефтехим», активно развивается. В настоящее время «Башнефть-Уфанефтехим» — один из крупнейших заводов в России по производству ароматических углеводородов — бензола, пара- и ортоксилола (последние производятся лишь на двух предприятиях страны). ПАО «Уфаоргсинтез» — один из лидеров отрасли в части крупнотоннажного выпуска продукции органического синтеза и полимеров. На него приходится порядка 30% общероссийского производства фенола и ацетона. Вхождение в состав «Роснефти» открыло предприятиям новые широкие возможности для развития. Передовые стандарты управления, постоянная оптимизация производственных процессов и модернизация производственных мощностей позволили существенно увеличить эффективность производств и снизить операционные и логистические издержки.