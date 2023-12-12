Продукты «Башнефти» признаны лучшими в России

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Каучук СКЭПТ-Э предприятия «Уфаоргсинтез» получил самый престижный диплом — «Золотая сотня» и диплом «Новинка». Завод является единственным в России производителем каучуков СКЭПТ — синтетического эластомера, который отличается от других марок лучшими технологическими свойствами (ударопрочность, устойчивость к агрессивным средам, стойкость к окислению). Наиболее востребован полимер в строительстве и автомобильной промышленности.
Еще один продукт «Уфаоргсинтеза» — полиэтилен высокого давления, также стал лауреатом конкурса. Отдельными дипломами отмечены фенол и ацетон.
Традиционно высокие оценки жюри получила товарная продукция НПЗ «Башнефти». Высшие награды получили «Башнефть-Уфанефтехим» — за зимнее дизельное топливо, «Башнефть-Новойл» — за летнее дизельное топливо, «Башнефть-УНПЗ» — за бензин АИ-95-К5 и межсезонное дизельное топливо.
В рамках конкурса продукты и услуги оценивались на соответствие стандартам, требованиям безопасности, учитывались цены, отзывы потребителей, объемы реализации и другие факторы. Победа дает предприятиям «Башнефти» право наносить знак «Сто лучших товаров России» на паспорта качества продукции в течение следующих двух лет.
Добавим, что в этом году четыре сотрудника «Уфаоргсинтеза» и один сотрудник «Башнефть-УНПЗ» получили награды Министерства промышленности и инноваций РБ за высокие показатели в сфере стандартизации и качества продукции.
Напомним, нефтехимическое направление, представленное в структуре «Башнефти» заводами «Уфаоргсинтез» и «Башнефть-Уфанефтехим», активно развивается. В настоящее время «Башнефть-Уфанефтехим» — один из крупнейших заводов в России по производству ароматических углеводородов — бензола, пара- и ортоксилола (последние производятся лишь на двух предприятиях страны). ПАО «Уфаоргсинтез» — один из лидеров отрасли в части крупнотоннажного выпуска продукции органического синтеза и полимеров. На него приходится порядка 30% общероссийского производства фенола и ацетона. Вхождение в состав «Роснефти» открыло предприятиям новые широкие возможности для развития. Передовые стандарты управления, постоянная оптимизация производственных процессов и модернизация производственных мощностей позволили существенно увеличить эффективность производств и снизить операционные и логистические издержки.