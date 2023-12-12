Осыпавшаяся в Уфе штукатурка привела к уголовному делу

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В Уфе из-за обрушения карниза здания, являющегося памятником культурного наследия, завели уголовное дело.
Речь идёт о «Доме Ларионова», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 33. Осенью начала разрушаться облицовка здания. Дом, построенный в конце XIX века, признан памятником архитектуры, поэтому на его ремонт и изменение внешнего вида необходимы специальные разрешения.
На первом этаже здания исторически располагались торговые лавки, на втором — жилые помещения. Тот же «функционал» здание сохранило до нашего времени.
Из-за обрушения фасада прокуратура начала проверка. Она установила, что собственники квартир затеяли перестройку планировки квартиры без санкций организаций, ответственных за сохранность объекта культурного наследия. Например, были снесены перекрытия, перегородки, где-то — полы, коммуникации. Также повреждена оказалась крыша здания.
Прокуратура направила полученные материалы следователям. После рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ — повреждение объекта культурного наследия.
Также прокуратура Ленинского района направила в суд заявление о проведении работ и понуждении исполнения собственниками обязательств.