Осыпавшаяся в Уфе штукатурка привела к уголовному делу

Речь идёт о «Доме Ларионова», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 33. Осенью начала разрушаться облицовка здания. Дом, построенный в конце XIX века, признан памятником архитектуры, поэтому на его ремонт и изменение внешнего вида необходимы специальные разрешения.