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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Осыпавшаяся в Уфе штукатурка привела к уголовному делу

12 декабря 2023, 09:50

Повреждение памятника архитектуры в центре Уфы привело к уголовному делу

Собственники затеяли несанкционированный ремонт на втором этаже исторического здания.

В Уфе из-за обрушения карниза здания, являющегося памятником культурного наследия, завели уголовное дело.

Речь идёт о «Доме Ларионова», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 33. Осенью начала разрушаться облицовка здания. Дом, построенный в конце XIX века, признан памятником архитектуры, поэтому на его ремонт и изменение внешнего вида необходимы специальные разрешения.

На первом этаже здания исторически располагались торговые лавки, на втором — жилые помещения. Тот же «функционал» здание сохранило до нашего времени.

Из-за обрушения фасада прокуратура начала проверка. Она установила, что собственники квартир затеяли перестройку планировки квартиры без санкций организаций, ответственных за сохранность объекта культурного наследия. Например, были снесены перекрытия, перегородки, где-то — полы, коммуникации. Также повреждена оказалась крыша здания.

Прокуратура направила полученные материалы следователям. После рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ — повреждение объекта культурного наследия.

Также прокуратура Ленинского района направила в суд заявление о проведении работ и понуждении исполнения собственниками обязательств.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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