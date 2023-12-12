«Остановилось сердце»: врачи в Башкирии реанимировали пациента прямо в вертолете

В небе, на борту санитарного вертолета, специалисты кардиоцентра Артем Иванов, аритмолог, и Александр Соловейчик, реаниматолог из РКБ имени Куватова, боролись за жизнь пациента. Учитывая критическое состояние больного, который, по их мнению, не выдержал бы дальнейшего транспортирования до Уфы, команда приняла решение о его срочной госпитализации в ближайший специализированный центр в Нефтекамске.