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В Башкирии врачи провели экстренную реанимацию в вертолете санитарной авиации

«Остановилось сердце»: врачи в Башкирии реанимировали пациента прямо в вертолете

12 декабря 2023, 08:11
Фото: 1MI

В Башкирии врачи провели экстренную реанимацию в вертолете санитарной авиации

Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Житель Татышлинского района, 70 лет, обратился в больницу, поскольку он чувствовал слабость. При проведении ЭКГ его пульс упал до 40 ударов. Медицинские специалисты диагностировали у него полную предсердно-желудочковую блокаду, что является опасным для жизни состоянием. Поэтому он срочно был госпитализирован в реанимацию.

Врачи районной больницы оформили его в стационар и поставили на учет в службу санитарной авиации. Целью этой госпитализации было перевезти пациента в Республиканский кардиологический центр после стабилизации его состояния. Вертолет санитарной авиации был использован для реанимации пациента во время транспортировки.

В небе, на борту санитарного вертолета, специалисты кардиоцентра Артем Иванов, аритмолог, и Александр Соловейчик, реаниматолог из РКБ имени Куватова, боролись за жизнь пациента. Учитывая критическое состояние больного, который, по их мнению, не выдержал бы дальнейшего транспортирования до Уфы, команда приняла решение о его срочной госпитализации в ближайший специализированный центр в Нефтекамске.

Во время полета случилось неожиданное — у мужчины остановилось сердце. Несмотря на экстренные обстоятельства, врачам удалось провести реанимацию и интубацию. Сразу по прибытии в Нефтекамск больному установили временный пейсмейкер. После того как его состояние удалось стабилизировать, его перевезли обратно в кардиоцентр для установки постоянного электрокардиостимулятора.

Сейчас сердце жителя Татышлинского района бьется в правильном ритме. Его выписали домой.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Вертолет#Виалина Ахсанова
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