Опрос показал, что 9 из 10 посетителей выставки «Россия» получили новые знания

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В рамках мероприятия Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыл собственный павильон на площадке международной выставки-форума «Россия». Здесь политологи, социологи, а также аналитики имели возможность обсуждать все происходящее на выставке и в стране, пишет ria.ru.
По словам Груздева, на протяжении трех недель студенты ВШЭ подходили к посетителям с анкетами. При этом число людей, отказавшихся от анкетирования, оказалось крайне низким.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что наиболее частыми ответами на вопрос о впечатлениях от выставки были слова о патриотизме, единстве и сплоченности.
Исследование показало, что наибольшее число респондентов — женщины (65%).
«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — подчеркнул Груздев.
В ходе анкетирования также задавался вопрос о перспективах российской молодежи. Так, 93% опрошенных пояснили, что сегодня у молодых людей в России есть масса возможностей для раскрытия своего потенциала. Выставка очень понравилась 85% опрошенных, при этом 87% высоко оценили качество мероприятий выставки.
Во время оглашения результатов исследования присутствовал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что международная выставка-форум «Россия» переняла у ВДНХ традицию подведения итогов: «Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость».
В исследовании, проведенном ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР, приняли участие 1293 посетителя международной выставки-форума «Россия».