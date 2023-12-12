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Опрос показал, что 9 из 10 посетителей выставки «Россия» получили новые знания

Опрос показал, что 9 из 10 посетителей выставки «Россия» получили новые знания

12 декабря 2023, 17:13
Фото: 1MI
97% посетителей международной выставки «Россия» испытали чувство гордости за страну, а девять из десяти опрошенных пополнили свои знания. Об этом рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

В рамках мероприятия Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыл собственный павильон на площадке международной выставки-форума «Россия». Здесь политологи, социологи, а также аналитики имели возможность обсуждать все происходящее на выставке и в стране, пишет ria.ru.

По словам Груздева, на протяжении трех недель студенты ВШЭ подходили к посетителям с анкетами. При этом число людей, отказавшихся от анкетирования, оказалось крайне низким.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил, что наиболее частыми ответами на вопрос о впечатлениях от выставки были слова о патриотизме, единстве и сплоченности.

Исследование показало, что наибольшее число респондентов — женщины (65%).

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — подчеркнул Груздев.

В ходе анкетирования также задавался вопрос о перспективах российской молодежи. Так, 93% опрошенных пояснили, что сегодня у молодых людей в России есть масса возможностей для раскрытия своего потенциала. Выставка очень понравилась 85% опрошенных, при этом 87% высоко оценили качество мероприятий выставки.

Во время оглашения результатов исследования присутствовал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что международная выставка-форум «Россия» переняла у ВДНХ традицию подведения итогов: «Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость».

В исследовании, проведенном ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР, приняли участие 1293 посетителя международной выставки-форума «Россия».

#Общество
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