Опрос показал, что 9 из 10 посетителей выставки «Россия» получили новые знания

Во время оглашения результатов исследования присутствовал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что международная выставка-форум «Россия» переняла у ВДНХ традицию подведения итогов: «Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость».