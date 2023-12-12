Омская компания переложит плитку в центре Уфы

По сведениям издания, подряд получила фирма «Арт Ремстрой», зарегистрированная в Омске. По сведениям Rusprofile, с 2007 года компания получила 293 контракта на 9,4 млрд рублей. 11 из них были заключены с Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы. Общая сумма контрактов с уфимской мэрией — 814 млн рублей. В частности, год назад «Арт Ремстрой» занимался ремонтом тротуара возле дома Ленина, 9/11 (ныне прилегает к территории «Арт-Квадрата»).