Омская компания переложит плитку в центре Уфы

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Стало известно, кто займётся за перекладывание плитки на улице Ленина, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Конкурс на поиск подрядчика был объявлен в середине ноября. За благоустройство площадей перед ГКЗ «Башкортостан» и кинотеатром «Родина» власти предлагали 58,25 млн рублей. Победитель конкурса должен будет установить бордюры, заменить гранитную тротуарную плитку, установить люки и отремонтировать ступеньки.
По сведениям издания, подряд получила фирма «Арт Ремстрой», зарегистрированная в Омске. По сведениям Rusprofile, с 2007 года компания получила 293 контракта на 9,4 млрд рублей. 11 из них были заключены с Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы. Общая сумма контрактов с уфимской мэрией — 814 млн рублей. В частности, год назад «Арт Ремстрой» занимался ремонтом тротуара возле дома Ленина, 9/11 (ныне прилегает к территории «Арт-Квадрата»).
ООО «Арт Ремстрой» принадлежит Карену Мартояну, которая владеет также фирмами «Арт Бассейн», «Арт Битум», «Арт Авто», «Велес», а также долей в 30% в ООО «Новые дороги» (все зарегистрированы в Омской области). В 2022 году выручка всех фирм составила 2,5 млрд рублей, прибыль — 44 млн рублей. Стоимость его долей составила 94 млн рублей. Прибыль ООО «Арт Ремстрой» составила 43 млн рублей при выручке в 2,4 млрд рублей.
Площадь перед концертным залом должна появиться до 8 мая, перед кинотеатром — до 1 июня 2024 года. Общая стоимость нового контракта с мэрией Уфы составит 57,19 млн рублей.
В Башкирию придёт ещё одно предприятие из Сибири. Тюменская фирма хочет создать в Уфе производство тротуарной плитки. Основателю предприятия принадлежит целый холдинг с сетью заводов и фирм.