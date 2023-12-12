Невиновный после 27 лет в тюрьме: мужчина требует $50 млн за моральный ущерб

По информации от Associated Press, мужчина по имени Томас Малик, ошибочно арестованный и отсидевший в тюрьме почти три десятилетия, подал иск на город Нью-Йорк и двух бывших детективов.