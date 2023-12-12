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Невиновный после 27 лет в тюрьме: мужчина требует $50 млн за моральный ущерб

12 декабря 2023, 17:00
По информации от Associated Press, мужчина по имени Томас Малик, ошибочно арестованный и отсидевший в тюрьме почти три десятилетия, подал иск на город Нью-Йорк и двух бывших детективов.

Его требования — это выплата моральной компенсации, которую он оценил в 50 миллионов долларов, пишет RT.

«Малик ищет возмещение за злоупотребление служебными полномочиями», — отмечают адвокаты мужчины, подчеркивая неправомерность его заключения.

Ранее в Соединенных Штатах произошел инцидент, когда сотрудник правоохранительных органов случайно застрелил мужчину, который провел 16 лет в тюрьме по ложному обвинению.

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