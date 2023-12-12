Наркотикам — нет: как жителей Сахалина и Курил защищают от смертельно опасных веществ

— Даже если семья просто подозревает, что их чадо пристрастилось к вредным веществам, первый шаг — обращение к наркологу. Это анонимная процедура, но она позволяет получить точный ответ: есть ли факт употребления наркотиков, или нет. Это просто и быстро. Главное — не пытаться скрыть ситуацию. Подростковая наркомания развивается молниеносно, поэтому важно как можно скорее обратиться за помощью к врачам. Я нередко сталкивался с такими случаями, когда родители пытались скрыть зависимость своего ребенка. В итоге дети все равно попадали к нам в стационар, но уже с тяжелой формой зависимости. Лечить таких пациентов гораздо сложнее и, к сожалению, положительный результат здесь гарантировать нельзя. Знаю, что многие родители боятся испортить ребенку жизнь, обратившись к наркологу — якобы учет в наркодиспансере портит будущее подростка. Я здесь категоричен: потеря времени и попытки скрыть проблему приведут к тому, что никакого будущего у ребенка может не быть вообще.