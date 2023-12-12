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Updated Сегодня, 12:52

На участке жительницы в Красноярском крае спилили 50-летнюю ель

12 декабря 2023, 12:50
На территории жительницы Горячегорска в Красноярском крае произошел случай спиливания 50-летней ели, которую затем перевезли на городскую площадь в соседнем Шарыпове.

О событии рассказала RT Ольга Пенькова, выражая удивление выбору именно этого дерева. Для нее ель всегда служила памятью о матери, которая посадила его в середине 1970-х годов. Женщина узнала о случившемся от соседей.

По словам Ольги, ее направили к главе поселка, но тот утверждал, что дерево было гнилое. Женщина не понимает, почему ель затем поставили в другом городе.

В ответе для RT глава Горячегорска, Фёдор Крылов, сообщил, что соседи жаловались на дерево, утверждая, что оно представляет опасность из-за своей высоты (более 20 метров). По его словам, он не мог запросить разрешение у владелицы участка, так как не знал ее номер телефона. Красноярская полиция начала расследование инцидента.

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