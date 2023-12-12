На участке жительницы в Красноярском крае спилили 50-летнюю ель

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
О событии рассказала RT Ольга Пенькова, выражая удивление выбору именно этого дерева. Для нее ель всегда служила памятью о матери, которая посадила его в середине 1970-х годов. Женщина узнала о случившемся от соседей.
По словам Ольги, ее направили к главе поселка, но тот утверждал, что дерево было гнилое. Женщина не понимает, почему ель затем поставили в другом городе.
В ответе для RT глава Горячегорска, Фёдор Крылов, сообщил, что соседи жаловались на дерево, утверждая, что оно представляет опасность из-за своей высоты (более 20 метров). По его словам, он не мог запросить разрешение у владелицы участка, так как не знал ее номер телефона. Красноярская полиция начала расследование инцидента.