На участке жительницы в Красноярском крае спилили 50-летнюю ель

В ответе для RT глава Горячегорска, Фёдор Крылов, сообщил, что соседи жаловались на дерево, утверждая, что оно представляет опасность из-за своей высоты (более 20 метров). По его словам, он не мог запросить разрешение у владелицы участка, так как не знал ее номер телефона. Красноярская полиция начала расследование инцидента.