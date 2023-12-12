Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Среда 13 декабря, также пройдет без заметных осадков. Преобладающий ветер сохранит юго-восточное направление, при этом его порывы останутся умеренными. В темное время суток температура воздуха может опуститься до -27°, а в некоторых восточных регионах даже до -32°. Днем столбик термометра поднимется до -12°, 17°.