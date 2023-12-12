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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

12 декабря 2023, 03:22
Фото: 1MI
Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.

Сегодня, 12 декабря, существенных осадков не ожидается. Ветер будет восточный, юго-восточный, умеренный. Среднедневная температура ожидается в диапазоне от -25° до -30°, хотя в некоторых районах столбики термометров могут показывать до -20°.

Среда 13 декабря, также пройдет без заметных осадков. Преобладающий ветер сохранит юго-восточное направление, при этом его порывы останутся умеренными. В темное время суток температура воздуха может опуститься до -27°, а в некоторых восточных регионах даже до -32°. Днем столбик термометра поднимется до -12°, 17°.

14 декабря, также не принесет значительных осадков. Ветер останется умеренным и будет дуть с юго-востока. Ночные показатели температуры будут колебаться от -20° до -25°, в восточных областях ожидается снижение до -30°. Днем температура немного повысится, достигая отметок от -12° до -17°.

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