Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Сегодня, 12 декабря, существенных осадков не ожидается. Ветер будет восточный, юго-восточный, умеренный. Среднедневная температура ожидается в диапазоне от -25° до -30°, хотя в некоторых районах столбики термометров могут показывать до -20°.
Среда 13 декабря, также пройдет без заметных осадков. Преобладающий ветер сохранит юго-восточное направление, при этом его порывы останутся умеренными. В темное время суток температура воздуха может опуститься до -27°, а в некоторых восточных регионах даже до -32°. Днем столбик термометра поднимется до -12°, 17°.
14 декабря, также не принесет значительных осадков. Ветер останется умеренным и будет дуть с юго-востока. Ночные показатели температуры будут колебаться от -20° до -25°, в восточных областях ожидается снижение до -30°. Днем температура немного повысится, достигая отметок от -12° до -17°.