Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд

В прошедшую ночь, эксперты Башгидрометцентра зафиксировали неожиданное понижение температуры в Уфе. На станции Уфа-Дема термометры показали отметку в -33,9°C, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°C. В то же время, в городском районе на посту Уфа — ГМЦ-3 заметили падение температуры до -26,9°C.