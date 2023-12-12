Мороз дал жару: в Уфе зафиксировали температурный рекорд

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В прошедшую ночь, эксперты Башгидрометцентра зафиксировали неожиданное понижение температуры в Уфе. На станции Уфа-Дема термометры показали отметку в -33,9°C, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°C. В то же время, в городском районе на посту Уфа — ГМЦ-3 заметили падение температуры до -26,9°C.
Более суровые погодные условия зафиксированы в Белокатайском районе: на станции Емаши термометры опустились до экстремальных -44,4°C, установив новый показатель самой низкой зафиксированной температуры в регионе Башкирии.
Напомним, что прошлой ночью, 11 декабря, на метеорологической станции Уфа-Дема тоже зарегистрировали рекордно низкую температуру. Воздух охладился до -30,9 градусов по Цельсию, обновив рекорд прохлады, установленный 67 лет назад.