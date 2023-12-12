Корпоративные стандарты освоили жители Сахалинской области

— Корпоративные стандарты — одна из важных составляющих жизни современного предприятия, любой компании, — говорит главный специалист опережающей подготовки Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Екатерина Малахова. — Это основные нормы и правила поведения, регламентирующие рабочую деятельность всех сотрудников. По большому счёту они помогают компании стабильно работать, а сотрудникам — особенно новичкам — адаптироваться к требованиям работы, к условиям, которые предъявляет компания. Пригодится корпоративный стандарт и опытным, грамотным сотрудникам — он дает ответы на сложные вопросы, помогая выстраивать грамотные и эффективные отношения с клиентами, привлекать новых и сохранять доверительные отношения с постоянными клиентами.