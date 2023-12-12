«Из дерева и льда»: в уфимском парке «Кашкадан» началась установка новогодних горок

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В уфимском парке «Кашкадан» начали строить горки для новогоднего городка, как сообщил Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района столицы. В основном они будут сделаны из природного материала — дерева, а некоторые — из льда.
По планам, все ледяные развлечения в регионе должны открыться для посетителей не позже 23 декабря. Сергей Плотников добавил, что следующим этапом строительство новогоднего городка станет благоустройство территории возле Дворца спорта, после того как работы в парке будут завершены.
Ранее Mkset сообщал список всех ледовых городков в Уфе. Всего их будет 19.