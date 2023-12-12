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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В парке «Кашкадан» в Уфе началось строительство новогодних горок

«Из дерева и льда»: в уфимском парке «Кашкадан» началась установка новогодних горок

12 декабря 2023, 06:03
Фото: https://web.telegram.org/k/ @snplotnikov

В парке «Кашкадан» в Уфе началось строительство новогодних горок

Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района столицы Сергей Плотников у себя в соцсетях.

В уфимском парке «Кашкадан» начали строить горки для новогоднего городка, как сообщил Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района столицы. В основном они будут сделаны из природного материала — дерева, а некоторые — из льда.

По планам, все ледяные развлечения в регионе должны открыться для посетителей не позже 23 декабря. Сергей Плотников добавил, что следующим этапом строительство новогоднего городка станет благоустройство территории возле Дворца спорта, после того как работы в парке будут завершены.

Ранее Mkset сообщал список всех ледовых городков в Уфе. Всего их будет 19.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
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