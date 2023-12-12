Государственную компанию в Башкирии оштрафовали за плохое состояние дорог

ГКУ «УДХ РБ» подчиняется министерству транспорта республики. Оно является заказчиком государственных проектов по строительству и ремонту дорог. Например, один из последних контрактов за 6 млн рублей был заключён с ООО «Точинвест Установка» на устройство барьерных ограждений на автодороге «Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы». Последняя фирма зарегистрирована в Рязанской области.