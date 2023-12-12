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Управление дорожного хозяйства Башкирии оштрафовано за выбоины и выступы

Государственную компанию в Башкирии оштрафовали за плохое состояние дорог

12 декабря 2023, 14:14
Фото: 1MI

Управление дорожного хозяйства Башкирии оштрафовано за выбоины и выступы

Крупнейшим подрядчиком управления является скандально известный «Башкиравтодор».

Управление дорожного хозяйства Башкирии получило штраф в 100 тысяч рублей за плохое состояние дорог.

Прокуратура Кушнаренковского района отчиталась о проверке состояния дорог общего пользования. Были выявлены нарушения. Оказалось, что трасса «Дмитриевка — Кушнаренково» имеет повреждения в виде выбоин и выступов, что угрожает безопасности дорожного движения. Дорожные знаки, которые могли бы информировать водителей об опасности, не установлены.

Виновным в этой в связи оказалось ГКУ «Управление дорожного хозяйства» (ГКУ «УДХ РБ»), оштрафованное по части 1 статьи 12.34 Кодекса административных правонарушений на 100 тысяч рублей. А руководитель — Артём Шамхалов — получил представление от надзорного ведомства.

Казённое учреждение должно устранить нарушения.

ГКУ «УДХ РБ» подчиняется министерству транспорта республики. Оно является заказчиком государственных проектов по строительству и ремонту дорог. Например, один из последних контрактов за 6 млн рублей был заключён с ООО «Точинвест Установка» на устройство барьерных ограждений на автодороге «Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы». Последняя фирма зарегистрирована в Рязанской области.

Крупнейший подрядчик ГКУ «УДХ РБ» — «Башкиравтодор», замешанный в уголовном деле на 91 млн рублей.

Недавно прокуратура проверила деятельность другого казённого учреждения — Управления капитального строительства. По итогам проверки были выявлены нарушения при заключении госконтрактов.

#Прокуратура#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров#Кушнаренковский район
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