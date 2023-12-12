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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Еврокомиссия готовит законопроект о налоге на прибыль с российских активов

12 декабря 2023, 12:42
Европейская комиссия представила законодательную инициативу, направленную на использование налогов с доходов, полученных от замороженных активов России на Западе, в поддержку Украины.

Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии, объявил об этом на брифинге, добавив, что предложение будет подтверждено коллегией. Средства, полученные от этого налога, планируется направить на восстановление Украины, пишет RT.

Некоторые члены Евросоюза, такие как Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург, высказали опасения относительно этой инициативы и призвали к более постепенному подходу.

Российский Центробанк ограблен, заморозив более €200 млрд активов, как сообщил ЕК в мае, что вызвало недовольство в Кремле.

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