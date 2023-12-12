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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Декабрь: месяц мистики и предновогодних чудес

Декабрь: месяц мистики и предновогодних чудес

12 декабря 2023, 11:22
Фото: Midjourney
В ночь редкого затмения 12 декабря, совпадающую с новолунием, эзотерик рекомендует загадать желание об избавлении от старого и нежелательного в жизни, освободиться от деструктивных связей и предметов, а также сжечь листок с написанными проблемами для полного избавления от них.

Декабрь — месяц, полный загадок и тайн. И в этот раз он приготовил для нас настоящее предновогоднее чудо — редкое затмение, вызванное прохождением астероида перед яркой звездой Бетельгейзе.

Эзотерик Аделина Панина поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами о том, что нужно сделать 12 декабря. Она уверена, что помимо самого затмения, стоит ждать новолуния, которое произойдет в знаке Стрельца.

По словам Паниной, мы находимся в преддверии зимнего солнцестояния, которое наступит 21–22 декабря. Это настоящий эзотерический и астрологический новый год. И все эти события имеют особый, таинственный смысл.

Традиционно, на новолуние принято загадывать желание. Но вместо того, чтобы попросить что-то новое, Панина советует попытаться избавиться от старого.

Она говорит, что это время благоприятно для просьб об избавлении от чего-то, чтобы что-то ушло из жизни. Можно попробовать сменить работу, разорвать деструктивные отношения или избавиться от ненужных вещей. Важно помнить, что нельзя просить ничего нового у вселенной и не стоит заниматься подписыванием новых договоров или приобретением чего-либо.

Настоящее время для загадывания заветного желания наступит позже — 21 декабря, по словам Панины.

Она рекомендует использовать период с 12 по 21 декабря для уборки в своей квартире, чтобы избавиться от старого барахла и освободить пространство от ненужных вещей. Если что-то сломалось или испортилось, значит, это уже имеет деструктивную программу и нужно безжалостно избавиться от этого.

Также Панина отмечает, что 12 декабря астероид Леона будет проходить мимо одной из самых ярких звезд Ориона — Бетельгейзе.

Она предлагает следующее: если вы не будете спать в 4 утра по московскому времени, зажгите свечу и напишите на листке бумаги то, от чего хотите избавиться. Затем сожгите этот листок и позвольте всему отжившему уйти вместе с затмением и новолунием.

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