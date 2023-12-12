Декабрь: месяц мистики и предновогодних чудес

Она говорит, что это время благоприятно для просьб об избавлении от чего-то, чтобы что-то ушло из жизни. Можно попробовать сменить работу, разорвать деструктивные отношения или избавиться от ненужных вещей. Важно помнить, что нельзя просить ничего нового у вселенной и не стоит заниматься подписыванием новых договоров или приобретением чего-либо.