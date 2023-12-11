Жителей Башкирии предупредили о сжигании природного газа

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Башкирии планируется сжигание природного очищенного газа на временной свече на 203 км трассы «Оренбург-Салават-Уфа» на территории Стерлитамакского района.
В частности, мероприятия по сжиганию газа пройдут в период с 10.00 до 24.00 12 декабря. Отмечается, что для осуществления контроля качества атмосферного воздуха будет привлечена химико-аналитическая лаборатория УЭСП.
«Просим жителей сохранять спокойствие, горение будет контролируемым, угрозы для населения нет», — заявили в МЧС.