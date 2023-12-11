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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Мероприятия по сжиганию очищенного природного газа пройдут в Башкирии 12 декабря

Жителей Башкирии предупредили о сжигании природного газа

11 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI

Мероприятия по сжиганию очищенного природного газа пройдут в Башкирии 12 декабря

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Башкирии планируется сжигание природного очищенного газа на временной свече на 203 км трассы «Оренбург-Салават-Уфа» на территории Стерлитамакского района.

В частности, мероприятия по сжиганию газа пройдут в период с 10.00 до 24.00 12 декабря. Отмечается, что для осуществления контроля качества атмосферного воздуха будет привлечена химико-аналитическая лаборатория УЭСП.

«Просим жителей сохранять спокойствие, горение будет контролируемым, угрозы для населения нет», — заявили в МЧС.
#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Качество воздуха#МЧС Башкирии
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