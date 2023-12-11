«Яичная инфляция», подробности шокирующего нападения и новый график автобусов в Уфе

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года. При этом два праздничных дня — суббота и воскресенье, 6 и 7 января, по календарю совпадают еженедельными выходными. В связи с этим эти выходные перенесены на другие даты. Так, за 6 января россияне отдохнут в пятницу, 10 мая, а за 7 января — во вторник, 31 декабря. Всего в новом году жителей республики ожидает 118 выходных.