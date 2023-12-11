mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

«Яичная инфляция», подробности шокирующего нападения и новый график автобусов в Уфе

«Яичная инфляция», подробности шокирующего нападения и новый график автобусов в Уфе

11 декабря 2023, 17:06
Фото: 1MI
О главных событиях понедельника, 11 декабря, в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

В Башкирии могут появиться яйца из Турции. Главными причинами инфляции эксперты назвали рост спроса среди бедных слоёв населения, санкции и антисанкции и низкую конкуренцию. Подробнее о причинах «яичной инфляции» Mkset рассказывал здесь.

Известны новые подробности нападения на 81-летнюю пенсионерку в Уфе, в результате которого та скончалась в больнице. По данным источника UFA1.RU, нападавший состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Мотивом для нападения могло послужить эмоциональное состояние мужчины, якобы он был обижен на кого-то и решил выместить злость на случайной прохожей. В настоящий момент обвиняемый задержан. По решению Советского районного суда он был заключен под стражу до 8 февраля.

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова вернулась к исполнению своих должностных обязанностей. В мае 2022 года Ихсанова оставила свою должность в связи с выходом в декретный отпуск. 27 июля стало известно, что Диана Ихсанова стала мамой девочки — Софии.

В Уфе изменится расписание работы общественного транспорта. В новогоднюю ночь проезд на автобусах будет доступен гражданам до 02:00 1 января. Транспорт будет курсировать по городу с интервалом в 15-20 минут. В новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января автобусы будут ходить по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00.

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года. При этом два праздничных дня — суббота и воскресенье, 6 и 7 января, по календарю совпадают еженедельными выходными. В связи с этим эти выходные перенесены на другие даты. Так, за 6 января россияне отдохнут в пятницу, 10 мая, а за 7 января — во вторник, 31 декабря. Всего в новом году жителей республики ожидает 118 выходных.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
Подпишитесь
В Башкирию будут завозить яйца из Турции. У нас нет своих?
Сегодня, 08:51
Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе
Сегодня, 09:39
«Обратите на это внимание»: глава Башкирии обратился к главам муниципалитетов
Сегодня, 09:12
В Уфе появились новые арт-объекты
9 декабря, 04:50
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12