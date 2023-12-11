«Яичная инфляция», подробности шокирующего нападения и новый график автобусов в Уфе

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Башкирии могут появиться яйца из Турции. Главными причинами инфляции эксперты назвали рост спроса среди бедных слоёв населения, санкции и антисанкции и низкую конкуренцию. Подробнее о причинах «яичной инфляции» Mkset рассказывал здесь.
Известны новые подробности нападения на 81-летнюю пенсионерку в Уфе, в результате которого та скончалась в больнице. По данным источника UFA1.RU, нападавший состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Мотивом для нападения могло послужить эмоциональное состояние мужчины, якобы он был обижен на кого-то и решил выместить злость на случайной прохожей. В настоящий момент обвиняемый задержан. По решению Советского районного суда он был заключен под стражу до 8 февраля.
Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова вернулась к исполнению своих должностных обязанностей. В мае 2022 года Ихсанова оставила свою должность в связи с выходом в декретный отпуск. 27 июля стало известно, что Диана Ихсанова стала мамой девочки — Софии.
В Уфе изменится расписание работы общественного транспорта. В новогоднюю ночь проезд на автобусах будет доступен гражданам до 02:00 1 января. Транспорт будет курсировать по городу с интервалом в 15-20 минут. В новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января автобусы будут ходить по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00.
Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года. При этом два праздничных дня — суббота и воскресенье, 6 и 7 января, по календарю совпадают еженедельными выходными. В связи с этим эти выходные перенесены на другие даты. Так, за 6 января россияне отдохнут в пятницу, 10 мая, а за 7 января — во вторник, 31 декабря. Всего в новом году жителей республики ожидает 118 выходных.