В Японии разгорелся крупный коррупционный скандал

Сам Кисида добровольно покинул пост руководителя своей внутрипартийной фракции с целью занять более нейтральную позицию в отношении Либерально-демократической партии. В то же время он остается председателем всей партии. Этими шагами 66-летний премьер-министр стремится остановить стремительное падение уровня поддержки своего кабинета, который уже снизился до 22,5%.