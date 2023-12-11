В Японии разгорелся крупный коррупционный скандал

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
На горизонте прогнозируется волна отставок, поскольку глава правительства Фумио Кисида выражает намерение уволить 15 министров и их заместителей в свете раскаленного скандала с политическими взносами, пишет runews24.ru.
Согласно информации от Kyodo, причиной конфликта стало раскрытие системы «откатов» в Либерально-демократической партии. Фракции устанавливали ограничения на пожертвования, поступающие от бизнеса за продажу билетов на платные мероприятия. Если сумма превышала установленный лимит, «избыточные» средства перечислялись на счет руководства ЛДП.
Согласно предварительным оценкам токийской прокуратуры, только за последние пять лет Либерально-демократическая партия скрыла около 690 тысяч долларов (более 63 миллионов рублей). Следствие предполагает, что собранные средства перераспределялись в «серые» бюджеты для использования в скрытых политических целях.
Кисида стремится отстранить генсека кабинета Хирокадзу Мацуно, министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки и главу сельскохозяйственного ведомства Итиро Мияситу. Также под угрозой увольнения находятся 11 государственных министров и парламентских заместителей. В случае, если эти меры не успокоят общественное негодование, Кисида готов уволить главу политического совета фракции Коити Хагиуду и нескольких других влиятельных членов партии.
Сам Кисида добровольно покинул пост руководителя своей внутрипартийной фракции с целью занять более нейтральную позицию в отношении Либерально-демократической партии. В то же время он остается председателем всей партии. Этими шагами 66-летний премьер-министр стремится остановить стремительное падение уровня поддержки своего кабинета, который уже снизился до 22,5%.