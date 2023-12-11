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Аварийные отключения электричества оставили без света тысячи людей в Башкирии

В Башкирии без электричества остались тысячи людей

11 декабря 2023, 08:08
Фото: 1MI

Аварийные отключения электричества оставили без света тысячи людей в Башкирии

Тысячи людей остались также без тепла и воды.

Более 10 тысяч человек остались без электричества в Башкирии в минувшую неделю. Это стало известно из отчёта министра ЖКХ Ирины Головановой на оперативном совещании в правительстве республики.

На прошлой неделе жители ряда населённых пунктов высказывались о сбоях в электропитании. Из-за этого дома оставались не только без света, но и без тепла, так как многие из них отапливаются электрическими обогревателями. Также о перебоях сообщали в Иглинском, Уфимском и Благоварском районах. Уфимские власти призвали горожан реже пользоваться электричеством из-за того, что оборудование может не выдержать нагрузок.

По докладу министра, плановые отключения коснулись 2666 человек в 14 домах. Не предвидели власти отключения в 39 домах, из-за чего без электроснабжения остались 7622 человека. Устранение последствий аварий не заняло больше времени, чем требуется по нормативам.

Из-за аварий без холодной воды остались 2148 человек, без горячей — 8 380 человек. Сбои в подаче тепла коснулись 3848 граждан.

Ирина Голованова заняла пост в кабинете министров в начале декабря. Прежний министр ЖКХ Борис Беляев осужден — апелляция в Верховном суде назначила ему наказание в 2 года в колонии-поселении. А глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что готов взять на работу его и бывшего министра строительства Рамзиля Кучарбаева, осужденного по тому же делу.

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