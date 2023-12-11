В Башкирии без электричества остались тысячи людей

На прошлой неделе жители ряда населённых пунктов высказывались о сбоях в электропитании. Из-за этого дома оставались не только без света, но и без тепла, так как многие из них отапливаются электрическими обогревателями. Также о перебоях сообщали в Иглинском, Уфимском и Благоварском районах. Уфимские власти призвали горожан реже пользоваться электричеством из-за того, что оборудование может не выдержать нагрузок.