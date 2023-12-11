Участники форума «Труд Крут» оценили работу медицинских учреждений на Сахалине

— Почему международный форум медицинских студенческих отрядов проводится на Сахалине? Есть несколько причин. Во-первых, в нашей области активно развивается движение студотрядов. Только этим летом у нас отработало почти 800 ребят из многих регионов России. Кроме того, мы провели реформу здравоохранения. Сделали медицину доступней, модернизировали поликлиники, начали проводить углубленные обследования. Применяем современные методики лечения и многое другое. И мы рады молодым специалистам. Сахалин и Курилы — отличная площадка для профессиональной реализации медиков. Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность студенческой трудовой деятельности. И мы стремимся создать для нее все условия. Рассчитываю, что в ходе форума вы сможете больше узнать о нашем регионе, о перспективах островного здравоохранения, о возможностях устроиться на островах, построить здесь карьеру, — сказал глава островного региона.