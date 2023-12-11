Сфера общественного питания Южно-Сахалинска получит мощный импульс к развитию

— Мы в первую очередь привлекаем к проекту региональные предприятия, в том числе — флагманские, — сказала заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Ирина Аникеева. — Каждое заведение общепита будет оценено экспертами по нескольким направлениям и каждому будут даны рекомендации, что стоит изменить: концепцию, работу с персоналом или меню.