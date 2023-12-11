Самый холодный день в истории. В Уфе побит температурный рекорд

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Уфе зафиксирован абсолютный минимум температур за историю наблюдений. Прежний сохранялся с 1952 года.
Ночь с 10 на 11 декабря с температурой -30,9 °C оказалась самой холодной. Прошлый минимум — -29,6 °C — был установлен на станции метеорологической станции «Уфа — Дёма» в 1952 году.
Сегодняшней ночью самая низкая отметка зафиксирована в Белокатайском районе — там столбики термометра опустились до — 41,8 °C, сообщает Башинформ.
А две недели назад гидрометеорологи зафиксировали максимально тёплую погоду для конца ноября.