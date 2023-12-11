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Updated Сегодня, 16:41

Помидор, морковь, яблоко: назван рецепт самого полезного «Оливье»

Помидор, морковь, яблоко: назван рецепт самого полезного «Оливье»

11 декабря 2023, 16:38
Фото: Midjourney
Нутрициолог Кондаурова раздала секреты приготовления полезного «Оливье», в котором рекомендуется использовать нежирный греческий йогурт вместо майонеза, добавлять больше свежих овощей и заменять колбасу куриным филе, а также добавить тертую морковь и яблоко для экстра пользы.

Рецепт самого полезного салата «Оливье» был назван нутрициологом Анастасией Кондауровой. Это блюдо, которое создает атмосферу новогоднего праздника и является неотъемлемой частью праздничного стола, может оказаться вредным для фигуры. Но Кондаурова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретом, как сделать его немного полезнее, сохраняя при этом вкус.

Главная проблема салата «Оливье» — это майонез. Вместо него рекомендуется использовать нежирный греческий йогурт. Также в салат следует добавить больше свежих овощей, таких как огурцы, помидоры и зеленый горошек, чтобы увеличить содержание витаминов, минералов и клетчатки.

Другим способом сделать «Оливье» более полезным и менее калорийным является замена колбасы на куриное филе. Это позволяет уменьшить содержание насыщенных жиров и удалить лишние химические вещества. Дополнительно можно добавить немного тертой моркови и яблока для создания еще более полезного салата.

Главное, помните, что здоровое питание — это ответственность каждого.

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