Помидор, морковь, яблоко: назван рецепт самого полезного «Оливье»

Рецепт самого полезного салата «Оливье» был назван нутрициологом Анастасией Кондауровой. Это блюдо, которое создает атмосферу новогоднего праздника и является неотъемлемой частью праздничного стола, может оказаться вредным для фигуры. Но Кондаурова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» секретом, как сделать его немного полезнее, сохраняя при этом вкус.