Пермская ЦБК готовит потенциальных сотрудников еще со школьной скамьи

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:45
В качестве примера Александр Бойченко рассказал, что уже два года в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Наставники из числа сотрудников ПЦБК помогли организовать систему дополнительного образования, ориентирующую учеников на работу на комбинате. Школьники посещают мастер-классы, а также ходят на экскурсии. На занятиях дети изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В 2023 году более 70 выпускников этой школы поступили на учебу в ссузы на специальности, востребованные в ПЦБК, пишет properm.ru.
Помимо этого, для студентов вузов и ссузов на предприятии организован квест «Бумажные игры», а также проводятся конкурсы профессионального мастерства, чтобы молодые люди получше узнали о цифровом производстве предприятия и об экономике замкнутого цикла.
По словам Александра Бойченко, квалифицированные кадры для предприятия приходится готовить самим: «Совершенно спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями».
Он также рассказал, что Пермская ЦБК проводит мероприятия по обучению своих сотрудников в части развития корпоративной культуры, а также реализует социальные программы внутри предприятия. Сотрудники могут получить не только дополнительное образование, но и повысить квалификацию, а следовательно, будет расти и их зарплата. Кроме того, на предприятии школьники, студенты, а также работники предприятия включаются в работу производственно-образовательного кластера. В числе интересных проектов, реализуемых предприятием, стало приложение для смартфонов «ПЦБК Класс». В нем находятся базовые курсы для работы на комбинате. Затем каждый молодой сотрудник проходит обучение и сдает тесты в онлайн-формате. Иногда один курс проходят около сотни человек.
Следующее новшество ПЦБК — это проектный офис. Команда молодых инженеров работает как над масштабными, так и над локальными проектами по модернизации производства. Вслед за этим каждый выбирает собственное направление карьеры: одни переходят на должности руководителей, другие остаются работать в цехах.