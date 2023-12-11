mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Пермская ЦБК готовит потенциальных сотрудников еще со школьной скамьи

Пермская ЦБК готовит потенциальных сотрудников еще со школьной скамьи

11 декабря 2023, 09:45
Фото: ПЦБК
Председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко рассказал о сложной ситуации с подготовкой кадров для целлюлозно-бумажного производства. По его словам, для решения этого вопроса ПЦБК реализует сразу несколько стратегий. Одна из них — подготовка специалистов со школьной скамьи.

В качестве примера Александр Бойченко рассказал, что уже два года в школе № 123 реализуется программа «Наш проект». Наставники из числа сотрудников ПЦБК помогли организовать систему дополнительного образования, ориентирующую учеников на работу на комбинате. Школьники посещают мастер-классы, а также ходят на экскурсии. На занятиях дети изучают программирование, экономику, экологию и инженерию. В 2023 году более 70 выпускников этой школы поступили на учебу в ссузы на специальности, востребованные в ПЦБК, пишет properm.ru.

Помимо этого, для студентов вузов и ссузов на предприятии организован квест «Бумажные игры», а также проводятся конкурсы профессионального мастерства, чтобы молодые люди получше узнали о цифровом производстве предприятия и об экономике замкнутого цикла.

По словам Александра Бойченко, квалифицированные кадры для предприятия приходится готовить самим: «Совершенно спокойно нужно относиться к тому, что вложения в 10 человек могут дать только одного сотрудника. А в будущем, конечно, будут нужны мастера, которые владеют сразу несколькими специальностями».

Он также рассказал, что Пермская ЦБК проводит мероприятия по обучению своих сотрудников в части развития корпоративной культуры, а также реализует социальные программы внутри предприятия. Сотрудники могут получить не только дополнительное образование, но и повысить квалификацию, а следовательно, будет расти и их зарплата. Кроме того, на предприятии школьники, студенты, а также работники предприятия включаются в работу производственно-образовательного кластера. В числе интересных проектов, реализуемых предприятием, стало приложение для смартфонов «ПЦБК Класс». В нем находятся базовые курсы для работы на комбинате. Затем каждый молодой сотрудник проходит обучение и сдает тесты в онлайн-формате. Иногда один курс проходят около сотни человек.

Следующее новшество ПЦБК — это проектный офис. Команда молодых инженеров работает как над масштабными, так и над локальными проектами по модернизации производства. Вслед за этим каждый выбирает собственное направление карьеры: одни переходят на должности руководителей, другие остаются работать в цехах.

Подпишитесь
В Башкирию будут завозить яйца из Турции. У нас нет своих?
Сегодня, 08:51
Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе
Сегодня, 09:39
«Обратите на это внимание»: глава Башкирии обратился к главам муниципалитетов
Сегодня, 09:12
В Уфе появились новые арт-объекты
9 декабря, 04:50
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12