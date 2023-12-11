Пермская ЦБК готовит потенциальных сотрудников еще со школьной скамьи

Он также рассказал, что Пермская ЦБК проводит мероприятия по обучению своих сотрудников в части развития корпоративной культуры, а также реализует социальные программы внутри предприятия. Сотрудники могут получить не только дополнительное образование, но и повысить квалификацию, а следовательно, будет расти и их зарплата. Кроме того, на предприятии школьники, студенты, а также работники предприятия включаются в работу производственно-образовательного кластера. В числе интересных проектов, реализуемых предприятием, стало приложение для смартфонов «ПЦБК Класс». В нем находятся базовые курсы для работы на комбинате. Затем каждый молодой сотрудник проходит обучение и сдает тесты в онлайн-формате. Иногда один курс проходят около сотни человек.