Обвиняемый в убийстве пожилой женщины в Уфе проведёт новый год за решёткой

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, проходя мимо женщины, бьёт её по голове. В результате черепно-мозговой травмы восьмидесятиоднолетняя пострадавшая скончалась в больнице. Вчера подозреваемого задержали.