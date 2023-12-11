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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:13

В Уфе арестовали обвиняемого в убийстве пожилой женщины

Обвиняемый в убийстве пожилой женщины в Уфе проведёт новый год за решёткой

11 декабря 2023, 09:10
Фото: Прокуратура Башкортостана

В Уфе арестовали обвиняемого в убийстве пожилой женщины

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Тридцатчетырёхлетний житель Сипайлово проведёт новогоднюю ночь в СИЗО-1. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, проходя мимо женщины, бьёт её по голове. В результате черепно-мозговой травмы восьмидесятиоднолетняя пострадавшая скончалась в больнице. Вчера подозреваемого задержали.

Советский районный суд решил заключить его за решётку до 8 февраля 2024 года.

Следственный комитет завёл уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По этой статье обвиняемого могут осудить до 8 лет лишения свободы.

#Общество#Происшествия#Уфа#Прокуратура#Следственный комитет#Убийство#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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