«Обратите на это внимание»: глава Башкирии обратился к главам муниципалитетов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Радий Хабиров назвал прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина «важнейшим политическим событием». Глава республики также порекомендовал руководителям муниципалитетов присоединиться к просмотру.
«На этой неделе, безусловно, важнейшее событие политическое — пресс-конференция и прямая линия президента. Я главам муниципалитетов рекомендую тоже внимательно послушать. Мы все будем на месте. Обратите на это внимание», — заявил Хабиров.
Напомним, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прямая линия и большая пресс-конференция с Владимиром Путиным» пройдет в четверг, 14 декабря, в 12:00 по московскому времени.