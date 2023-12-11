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Глава Башкирии назвал «важнейшее политическое событие года»

«Обратите на это внимание»: глава Башкирии обратился к главам муниципалитетов

11 декабря 2023, 09:12
Фото: 1MI

Глава Башкирии назвал «важнейшее политическое событие года»

Данное заявление глава республики сделал в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник, 11 декабря.

Радий Хабиров назвал прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина «важнейшим политическим событием». Глава республики также порекомендовал руководителям муниципалитетов присоединиться к просмотру.

«На этой неделе, безусловно, важнейшее событие политическое — пресс-конференция и прямая линия президента. Я главам муниципалитетов рекомендую тоже внимательно послушать. Мы все будем на месте. Обратите на это внимание», — заявил Хабиров.

Напомним, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прямая линия и большая пресс-конференция с Владимиром Путиным» пройдет в четверг, 14 декабря, в 12:00 по московскому времени.

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#Общество#Азамат Нухов
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