Международный медицинский карьерный форум «Труд Крут» прошёл на Сахалине

— Я очень впечатлен, — рассказал Александр Галецкий — делегат студенческого медицинского отряда «Панацея» из Республики Беларусь. — Больницы острова так оснащены — я подобного не видел нигде, даже у себя на родине. Столько всего полезного на форуме узнал, понял, что здесь очень круто. Я даже готов был бы сюда приехать работать, если бы не учился по целевой программе в Беларуси.