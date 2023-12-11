Кардиолог называет факторы, ухудшающие состояние сосудов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Она также отметила опасность употребления продуктов, содержащих белую муку, высокий гликемический индекс, быстрые каши и белый рис. Эти факторы способны негативно влиять на состояние сосудов, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, употребление большого количества сахара может отразиться на внешнем виде человека. Гликация коллагена, происходящая при употреблении сладких продуктов, может негативно сказаться на коже, вызывая появление морщин и потерю контуров лица.