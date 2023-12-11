Кардиолог называет факторы, ухудшающие состояние сосудов

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, предупредила о вреде сахара для сосудов. Она объяснила, что избыток сахара в крови может привести к закупорке сосудов или атеросклерозу.