Из «Центрального рынка» в Уфе эвакуировали 500 человек

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Уфе из торгового комплекса «Центральный» пришлось эвакуировать 500 человек, 20 из которых — дети. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
Спасатели приехали на вызов после того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация. На 3 этаже здания в одном из бутиков сработала сигнализация, которая и стала причиной переполоха. Но пожарные не обнаружили признаков горения.
Во время эвакуации никто не пострадал.
ТК «Центральный», оказавшийся на грани банкротства, отошёл от края пропасти — кредиторы согласились на поэтапное погашение долга в 3,2 млрд рублей.