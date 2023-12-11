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В Уфе из торгового центра пришлось эвакуировать сотни человек

Из «Центрального рынка» в Уфе эвакуировали 500 человек

11 декабря 2023, 03:33
Фото: 1MI

В Уфе из торгового центра пришлось эвакуировать сотни человек

Ранее торговому центру грозило банкротство.

В Уфе из торгового комплекса «Центральный» пришлось эвакуировать 500 человек, 20 из которых — дети. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

Спасатели приехали на вызов после того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация. На 3 этаже здания в одном из бутиков сработала сигнализация, которая и стала причиной переполоха. Но пожарные не обнаружили признаков горения.

Во время эвакуации никто не пострадал.

ТК «Центральный», оказавшийся на грани банкротства, отошёл от края пропасти — кредиторы согласились на поэтапное погашение долга в 3,2 млрд рублей.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#МЧС#Идэль Гумеров
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