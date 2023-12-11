Глава Башкирии Хабиров: «Никто не запрещает поздравить коллектив и выпить»

Речь идёт о праздновании Нового года. По его словам, нынешние времена требуют отказаться от фейерверков в муниципалитетах. В то же время Хабиров сказал, что «никто не запрещает перед Новым годом поздравить коллектив и выпить по бокалу шампанского». Также он напомнил о тех временах, когда «артисты плясали в разных форматах» и предположил, что это когда-нибудь может вернуться: