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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников к скромности

Глава Башкирии Хабиров: «Никто не запрещает поздравить коллектив и выпить»

11 декабря 2023, 07:47

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников к скромности

Ранее жители Уфы остались без новогоднего фейерверка.

Глава Башкирии заявил о том, что чиновники должны вспомнить понятие «скромности». Об этом он сказал на оперативном совещании правительства.

Речь идёт о праздновании Нового года. По его словам, нынешние времена требуют отказаться от фейерверков в муниципалитетах. В то же время Хабиров сказал, что «никто не запрещает перед Новым годом поздравить коллектив и выпить по бокалу шампанского». Также он напомнил о тех временах, когда «артисты плясали в разных форматах» и предположил, что это когда-нибудь может вернуться:

— Но то безумие, что бывало — горы ломятся от еды, артисты пляшут в разных формах и форматах — уберите, пожалуйста. Придёт время, когда-нибудь, может, к этому вернёмся. Это будет и правильно, и деньги сэкономим.

По словам губернатора, эти ограничения должны касаться чиновников. Задача властей состоит в том, чтобы люди отдохнули. У людей должна быть возможность погулять, покататься, сходить в театры и на концерты, — резюмировал Хабиров.

Однако без праздничного фейерверка останутся не только чиновники. Уфимские власти объявили о том, что новогоднего салюта не будет.

#Общество#Чиновники#Новости Башкирии#Новый год#Хабиров#Идэль Гумеров
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