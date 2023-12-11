Глава Башкирии Хабиров: «Никто не запрещает поздравить коллектив и выпить»

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Глава Башкирии заявил о том, что чиновники должны вспомнить понятие «скромности». Об этом он сказал на оперативном совещании правительства.
Речь идёт о праздновании Нового года. По его словам, нынешние времена требуют отказаться от фейерверков в муниципалитетах. В то же время Хабиров сказал, что «никто не запрещает перед Новым годом поздравить коллектив и выпить по бокалу шампанского». Также он напомнил о тех временах, когда «артисты плясали в разных форматах» и предположил, что это когда-нибудь может вернуться:
— Но то безумие, что бывало — горы ломятся от еды, артисты пляшут в разных формах и форматах — уберите, пожалуйста. Придёт время, когда-нибудь, может, к этому вернёмся. Это будет и правильно, и деньги сэкономим.
По словам губернатора, эти ограничения должны касаться чиновников. Задача властей состоит в том, чтобы люди отдохнули. У людей должна быть возможность погулять, покататься, сходить в театры и на концерты, — резюмировал Хабиров.
Однако без праздничного фейерверка останутся не только чиновники. Уфимские власти объявили о том, что новогоднего салюта не будет.