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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Жителям Уфы напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение ПДД

ГИБДД объявили о проведении операции на дорогах Уфы

11 декабря 2023, 13:49
Фото: 1MI

Жителям Уфы напомнили о последствиях неуплаты штрафов за нарушение ПДД

Об этом сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Уфе, основная цель данного профилактического мероприятия — напомнить лицам, привлечённым к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.

Согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, размер штрафа может быть удвоен. Также должникам может грозить административный арест сроком до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.

При этом в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со момента вынесения постановления о его назначении — гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.

Информацию о наличии неоплаченных штрафов вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на портале Госуслуг.

#Общество#Происшествия#ГИБДД#Дороги#Автомобиль#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#ПДД#Штрафы пдд#Азамат Нухов
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