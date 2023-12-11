ГИБДД объявили о проведении операции на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Уфе, основная цель данного профилактического мероприятия — напомнить лицам, привлечённым к административной ответственности в сфере безопасности дорожного движения о необходимости своевременной оплаты наложенных штрафов.
Согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, размер штрафа может быть удвоен. Также должникам может грозить административный арест сроком до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.
При этом в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со момента вынесения постановления о его назначении — гражданину предоставляется возможность оплатить лишь 50% от суммы.
Информацию о наличии неоплаченных штрафов вы можете получить на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на портале Госуслуг.