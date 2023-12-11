ГИБДД объявили о проведении операции на дорогах Уфы

Согласно статье 20.25 КоАП РФ в случае неуплаты штрафов в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, размер штрафа может быть удвоен. Также должникам может грозить административный арест сроком до 15 суток либо до 50 часов обязательных работ.