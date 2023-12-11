Без преград: сборная Сахалина отлично выступила в чемпионате «Абилимпикс-2023»

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Сегодня сборная Сахалинской области — неоднократный победитель и призер чемпионата «Абилимпикс» в ряде компетенций, а также один из лидеров чемпионата в командных соревнованиях. Участникам соревнований открываются не только возможности личного самосовершенствования и роста профессионального мастерства, но и перспективы успешного трудоустройства и других форм профессиональной занятости. С каждым годом на Сахалине и Курилах открывается все больше вакансий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, а хорошие результаты по итогам выступлений на чемпионате «Абилимпикс» являются дополнительным преимуществом для таких кандидатов.
В 2023 году команда островного региона вновь отметилась высокими достижениями в проекте. С 24 по 28 апреля на Сахалине состоялся VIII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Более 300 конкурсантов демонстрировали свои навыки на 8 площадках по 27 компетенциям — «Швея», «Кондитерское дело», «Столярное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Клининг» и другим.
«Самым радостным для меня является то, что на территории Сахалинской области движение „Абилимпикс“ процветает и развивается. Те профессии, которые включены в чемпионат, очень разные. Они позволяют каждому из участников найти себя. Надеюсь на то, что будущее Сахалина будет связано с этими молодыми профессионалами, их достижениями, умением и трудом. Благодарю педагогов, мастеров, руководителей образовательных учреждений, региональных руководителей за то, что мы вместе в одной команде делаем одно очень важное дело, без которого наше завтра, наверное, невозможно», — отметила почетный гость чемпионата Сахалинской области, руководитель комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Наталья Крель.
Состязания проходили в трех возрастных группах: на уровне региона выступали школьники от 14 лет, студенты учебных заведений и специалисты. Особенно значимым для Сахалина в 2023 году стало открытие новых компетенций — «Мультимедийная журналистика», «Студийный фотограф», «Фьюзинг», «Фармацевтика» и «Быстрое прототипирование».
28 апреля на торжественной церемонии закрытия подвели итоги регионального чемпионата. Впереди лидеров Сахалинской области ждал этап отборочных соревнований на право участия в национальном чемпионате «Абилимпикс». Он состоялся с 18 по 30 сентября в очно-дистанционном формате. Сборную островного региона представляли 35 конкурсантов. Они выступили в 19 компетенциях: «Выпечка хлебобулочных изделий», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Резьба по дереву», «Столярное дело», «Ландшафтный дизайн», «Клининг», «Бисероплетение», «Гончарное дело», «Фотограф-репортер», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Администрирование без данных», «Робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования» и «Малярное дело».
«Ежегодно количество участников чемпионата „Абилимпикс“ в нашем регионе растет. Это, безусловно, подтверждает высокий интерес и востребованность. Нам удалось сформировать сильное сообщество наставников, экспертов, а наши конкурсанты показывают удивительные результаты. Через движение „Абилимпикс“ мы вместе развиваем инклюзивное общество, меняем отношение работодателей к людям с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
По итогам отборочного этапа 18 участников региональной сборной вышли в финал национального чемпионата «Абилимпикс». Он состоялся в Москве с 20 по 23 октября 2023 года. На мероприятии выступили более 750 человек из 77 регионов РФ — школьники, студенты и специалисты. В соревновательной программе чемпионата было заявлено 49 основных компетенций. Представители Сахалинской области выступили в 11 из них — «Быстрое прототипирование», «Веб-разработка», «Вязание крючком», «Гончарное дело», «Клининг», «Кондитерское дело», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея», «Ювелирное дело». Результаты позволили сборной островного региона занять 7 место в рейтинге регионов РФ и 1 место на Дальнем Востоке. На счету сахалинской команды 2 серебряных и 6 бронзовых медалей.
2 место заняли:
3 место заняли:
«Движение „Абилимпикс“ растет и развивается благодаря поддержке правительства Сахалинской области, экспертного сообщества, участников чемпионата, которые в полной мере демонстрируют свой талант и профессиональные навыки. За успехами участников с интересом наблюдают потенциальные работодатели», — отметила региональный координатор движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлана Кашкина.
Участница сборной Сахалинской области по компетенции «Кондитерское дело» Алина Пузикова принимала участие в чемпионате «Абилимпикс» впервые. Бронзовая медаль на национальном уровне — отличный результат для дебютантки.
«В конкурсном задании мне нужно было сделать пирожные с применением мастики. Так как я принимала участие в первый раз, для меня это было волнительно. Но я довольна, что завоевала призовое место. Это хороший опыт для меня», — отметила Алина Пузикова.
Теперь участники чемпионата готовятся к новому сезону соревнований. Призеры финала «Абилимпикс» уверены: усердные тренировки дадут им возможность показать еще более высокие результаты как на региональном, так и на общероссийском уровне.