118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Предстоящие новогодние каникулы в Россииуразапродлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года.
При этом два праздничных дня — суббота и воскресенье, 6 и 7 января, по календарю совпадают еженедельными выходными. В связи с этим эти выходные перенесены на другие даты. Так, за 6 января россияне отдохнут в пятницу, 10 мая, а за 7 января — во вторник, 31 декабря.
Как отметила глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова, жителей Башкирии и ряда других российских регионов ожидают дополнительные выходные — в дни празднования важных мусульманских праздников. В частности, речь идет про Ураза- и Курбан-байрам. Всего же жителей республики в новом году ожидает 118 выходных и 248 рабочих дней.
«Кроме новогодних и других общероссийских праздничных выходных в День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля), Международный женский день (с 8 по 10 марта), Праздник весны и труда (с 28 апреля по 1 мая), День Победы (с 9 по 12 мая), День России (12 июня), День народного единства (3-4 ноября), жителей Башкортостана ожидают праздничные выходные в честь мусульманских праздников Ураза-байрам — 10 апреля и Курбан-байрам — с переносом отдыхаем с 16 по 17 июня», — сообщила Иванова.