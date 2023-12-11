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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Известны даты праздничных выходных в Башкирии в 2024 году

118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году

11 декабря 2023, 13:19
Фото: 1MI

Известны даты праздничных выходных в Башкирии в 2024 году

Подробности сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Предстоящие новогодние каникулы в Россииуразапродлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года.

При этом два праздничных дня — суббота и воскресенье, 6 и 7 января, по календарю совпадают еженедельными выходными. В связи с этим эти выходные перенесены на другие даты. Так, за 6 января россияне отдохнут в пятницу, 10 мая, а за 7 января — во вторник, 31 декабря.

Как отметила глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова, жителей Башкирии и ряда других российских регионов ожидают дополнительные выходные — в дни празднования важных мусульманских праздников. В частности, речь идет про Ураза- и Курбан-байрам. Всего же жителей республики в новом году ожидает 118 выходных и 248 рабочих дней.

«Кроме новогодних и других общероссийских праздничных выходных в День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля), Международный женский день (с 8 по 10 марта), Праздник весны и труда (с 28 апреля по 1 мая), День Победы (с 9 по 12 мая), День России (12 июня), День народного единства (3-4 ноября), жителей Башкортостана ожидают праздничные выходные в честь мусульманских праздников Ураза-байрам — 10 апреля и Курбан-байрам — с переносом отдыхаем с 16 по 17 июня», — сообщила Иванова.

#Общество#День Победы#Ураза-байрам#Новости Башкирии#День республики#Новый год#Перенос выходных дней#Выходные дни#Праздники#Новогодние праздники#День молодежи#Азамат Нухов
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