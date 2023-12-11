118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году

«Кроме новогодних и других общероссийских праздничных выходных в День защитника Отечества (с 23 по 25 февраля), Международный женский день (с 8 по 10 марта), Праздник весны и труда (с 28 апреля по 1 мая), День Победы (с 9 по 12 мая), День России (12 июня), День народного единства (3-4 ноября), жителей Башкортостана ожидают праздничные выходные в честь мусульманских праздников Ураза-байрам — 10 апреля и Курбан-байрам — с переносом отдыхаем с 16 по 17 июня», — сообщила Иванова.