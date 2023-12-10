В Уфе загорелась фура перевозившая взрывоопасный груз

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе, неподалеку от дома на улице Рудольфа Нуреева 1, произошел инцидент с возгоранием транспортного средства, перевозившего бензин. Огонь вначале вспыхнул в двигателе, а затем перекинулся на кабину автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Спасатели, оперативно прибыв на место происшествия, немедленно приняли меры по локализации огня, использовав для тушения пену. Благодаря их действиям, огонь не распространился на основную цистерну с топливом.
Пресс-служба МЧС уточняет, что пожар был успешно потушен, и водитель не пострадал