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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе загорелся бензовоз

В Уфе загорелась фура перевозившая взрывоопасный груз

10 декабря 2023, 07:27
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе загорелся бензовоз

Видео ужасного пожара попало в соцсети.

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе, неподалеку от дома на улице Рудольфа Нуреева 1, произошел инцидент с возгоранием транспортного средства, перевозившего бензин. Огонь вначале вспыхнул в двигателе, а затем перекинулся на кабину автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Спасатели, оперативно прибыв на место происшествия, немедленно приняли меры по локализации огня, использовав для тушения пену. Благодаря их действиям, огонь не распространился на основную цистерну с топливом.

Пресс-служба МЧС уточняет, что пожар был успешно потушен, и водитель не пострадал

Видео: UTV
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Пожар#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара
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