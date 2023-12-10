В Уфе загорелась фура перевозившая взрывоопасный груз

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе, неподалеку от дома на улице Рудольфа Нуреева 1, произошел инцидент с возгоранием транспортного средства, перевозившего бензин. Огонь вначале вспыхнул в двигателе, а затем перекинулся на кабину автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.