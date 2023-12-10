В Уфе задержали подростка, который распространял запрещенные вещества

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Башкирии в районе «СНТ Березка-3» участковые задержали 17-летнего уфимца подозреваемого в сбыте наркотиков. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ, а именно ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 п. г (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). У него изъяли 9 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
По информации следствия, парень 18 ноября 2023 года получил наркотики от неизвестного сообщника через тайники, о которых узнал из интернет-переписки. Его задачей было расфасовать товар и разместить его по другим местам, однако он был пойман сотрудниками полиции в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Березка-3».
В настоящее время следствие активно взаимодействует с подозреваемым, который находится под домашним арестом, в ходе расследования происходит изучение условий проживания его семьи и других факторов, которые возможно повлияли на совершение преступления.