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В Уфе 17-летний подросток задержан за попытку сбыта наркотиков

В Уфе задержали подростка, который распространял запрещенные вещества

10 декабря 2023, 11:25
Фото: 1MI

В Уфе 17-летний подросток задержан за попытку сбыта наркотиков

17-летний уфимец работал «закладчиком». Подробности инцидента рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

В Башкирии в районе «СНТ Березка-3» участковые задержали 17-летнего уфимца подозреваемого в сбыте наркотиков. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ, а именно ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 п. г (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). У него изъяли 9 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

По информации следствия, парень 18 ноября 2023 года получил наркотики от неизвестного сообщника через тайники, о которых узнал из интернет-переписки. Его задачей было расфасовать товар и разместить его по другим местам, однако он был пойман сотрудниками полиции в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Березка-3».

В настоящее время следствие активно взаимодействует с подозреваемым, который находится под домашним арестом, в ходе расследования происходит изучение условий проживания его семьи и других факторов, которые возможно повлияли на совершение преступления.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Наркотики#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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