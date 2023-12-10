В Уфе задержали подростка, который распространял запрещенные вещества

В Башкирии в районе «СНТ Березка-3» участковые задержали 17-летнего уфимца подозреваемого в сбыте наркотиков. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ, а именно ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 п. г (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). У него изъяли 9 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.