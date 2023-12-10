В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Уфе прошла траурная церемония, посвященная памяти Романа Страшенко, который участвовал в специальной военной операции. Ильвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района, сообщил о гибели мужчины у себя в соцсетях, отметив, что он отправился на службу по собственному желанию и скончался при выполнении военных задач.
Ильвир Нурдавлятов также сообщил, что за проявленное геройство Роман был удостоен ордена Мужества.
«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награждён орденом Мужества, посмертно.», — отметил глава района.
Глава Кировского района выразил глубокие соболезнования семье и друзьям покойного и отметил, что его подвиг будет помниться вечно.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Евгением Федоровым. После окончания ПТУ №39 он служил в армии, проходил службу на Северном Кавказе. В 2022 году, осенью, Евгений был мобилизован.