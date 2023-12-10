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В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко

10 декабря 2023, 06:13
Фото: <a href="https://vk.com/ilvir_nurdavlyatov">https://vk.com/ilvir_nurdavlyatov</a>
Об этом сообщил глава администрации Кировского района Ильвир Нурдавлятов.

В Уфе прошла траурная церемония, посвященная памяти Романа Страшенко, который участвовал в специальной военной операции. Ильвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района, сообщил о гибели мужчины у себя в соцсетях, отметив, что он отправился на службу по собственному желанию и скончался при выполнении военных задач.

Ильвир Нурдавлятов также сообщил, что за проявленное геройство Роман был удостоен ордена Мужества.

«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награждён орденом Мужества, посмертно.», — отметил глава района.

Глава Кировского района выразил глубокие соболезнования семье и друзьям покойного и отметил, что его подвиг будет помниться вечно.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Евгением Федоровым. После окончания ПТУ №39 он служил в армии, проходил службу на Северном Кавказе. В 2022 году, осенью, Евгений был мобилизован.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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