В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко

В Уфе прошла траурная церемония, посвященная памяти Романа Страшенко, который участвовал в специальной военной операции. Ильвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района, сообщил о гибели мужчины у себя в соцсетях, отметив, что он отправился на службу по собственному желанию и скончался при выполнении военных задач.