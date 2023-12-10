«Уже 5 часов»: серьезный пожар произошел в Уфе утром 10 декабря

Начавшись в ранние часы 10-го декабря, пламя охватило двухэтажное строение с мансардой и сложной структурой, размером в 1200 квадратных метров, по улице Ишимская в Уфе. В результате пожар повредил прилегающее одноэтажное здание и деревянную веранду. В операции по тушению участвуют 24 пожарных и 7 специализированных автомобилей.