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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

В Уфе сотрудники МЧС тушат крупный пожар в банном комплексе

«Уже 5 часов»: серьезный пожар произошел в Уфе утром 10 декабря

10 декабря 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Уфе сотрудники МЧС тушат крупный пожар в банном комплексе

Сотрудники МЧС борются с огнём в 30 градусный мороз. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РБ

С 6 часов утра сотрудники МЧС России борются с огнем в условиях экстремального холода, на территории банного комплекса в Уфе.

Начавшись в ранние часы 10-го декабря, пламя охватило двухэтажное строение с мансардой и сложной структурой, размером в 1200 квадратных метров, по улице Ишимская в Уфе. В результате пожар повредил прилегающее одноэтажное здание и деревянную веранду. В операции по тушению участвуют 24 пожарных и 7 специализированных автомобилей.

На данный момент основные очаги пожара устранены, но работы по охлаждению и демонтажу поврежденных конструкций все еще продолжаются. Жертв и пострадавших среди людей нет.

На месте проводятся работы. Дознаватель МЧС России проводит расследование для установления причины пожара. Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России также присутствуют на месте.

#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара
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