«Уже 5 часов»: серьезный пожар произошел в Уфе утром 10 декабря

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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С 6 часов утра сотрудники МЧС России борются с огнем в условиях экстремального холода, на территории банного комплекса в Уфе.
Начавшись в ранние часы 10-го декабря, пламя охватило двухэтажное строение с мансардой и сложной структурой, размером в 1200 квадратных метров, по улице Ишимская в Уфе. В результате пожар повредил прилегающее одноэтажное здание и деревянную веранду. В операции по тушению участвуют 24 пожарных и 7 специализированных автомобилей.
На данный момент основные очаги пожара устранены, но работы по охлаждению и демонтажу поврежденных конструкций все еще продолжаются. Жертв и пострадавших среди людей нет.
На месте проводятся работы. Дознаватель МЧС России проводит расследование для установления причины пожара. Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России также присутствуют на месте.