Устойчивое развитие Сахалина с участием ИИ обсудили на дизайн-сессии

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:12
«В качестве следующего шага мы будем проводить оценку и реализацию предложенных инициатив. При этом основное внимание будет уделено оценке их потенциального влияния на окружающую среду и экономическую эффективность. Этот шаг представляет собой важный этап в процессе нашей работы, который позволит нам определить приоритеты и разработать стратегию для дальнейшего развития региона. Нашей целью является не просто поиск путей для достижения ESG-трансформации, но и учет интересов всех заинтересованных сторон в этом процессе», — прокомментировал зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
В рамках дизайн-сессии участники работали в командах. При разработке проектов они учитывали потенциал региона, экологическую обстановку и возможные барьеры для внедрения проектов. В ходе мероприятия команды предложили около 20 инициатив — в их числе внедрение электронных ценников в магазинах, что позволило бы сократить расходы бумаги.
«Сахалинская область уже идет по пути цифровой и ESG-трансформации. Уверена, что инициативы, разработанные участниками встречи, внесут свой вклад в устойчивое развитие региона. Использование цифровых возможностей — это ключевой драйвер для модернизации всех отраслей экономики, в том числе для развития образовательных, медицинских и государственных сервисов. Всё это, как итог, поможет повысить качество жизни людей на Сахалине», — считает управляющий Южно-Сахалинским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.
В течении всего 2023 года ПАО «Сбербанк» реализовывал собственные ESG-инициативы и поддерживал партнерскую работу в этом направлении. Среди реализуемых идей — проект по выявлению нелегальных мусорных полигонов с помощью технологий искусственного интеллекта, озеленение ботанического сада и организация там семейных субботников, а также другие мероприятия, направленные на бережное отношение к природе острова Сахалин.