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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 7 нетрезвых водителей

ГИБДД Башкирии раскрыли количество выявленных нарушений ПДД за сутки

10 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 7 нетрезвых водителей

Данные статистики публикует пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Уфе.

По итогам проведения массовых рейдов на дорогах Уфы, было проверено около 400 машин, и в результате семеро водителей были задержаны за управление авто в пьяном виде. Всего было составлено 95 административных протоколов.

Власти подчеркивают важность гражданской бдительности и призывают жителей сообщать правоохранительным органам о наблюдаемых инцидентах, когда водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Именно благодаря таким сообщениям возможно предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение общей безопасности на дорогах.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#ПДД#Виалина Ахсанова
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