ГИБДД Башкирии раскрыли количество выявленных нарушений ПДД за сутки

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По итогам проведения массовых рейдов на дорогах Уфы, было проверено около 400 машин, и в результате семеро водителей были задержаны за управление авто в пьяном виде. Всего было составлено 95 административных протоколов.
Власти подчеркивают важность гражданской бдительности и призывают жителей сообщать правоохранительным органам о наблюдаемых инцидентах, когда водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Именно благодаря таким сообщениям возможно предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение общей безопасности на дорогах.